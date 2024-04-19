Bu adam tam 56 yıldır kadın görmüyor! Yıllardır kadın görmeme sebebini duyan şaşıp kalıyor… 72 yaşında olan bu adam 16 yaşından bu yana kadınlardan kaçıyor. Tamı tamına 56 yıldır kadınları görmeye tahammül edemeyen bu adam bakın bunca yıldır neden kadınlardan kaçıyormuş…

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Doğu Afrika ülkesi olan Ruanda’da yaşayan Callitxe Nzamwita isimli bir adam kadınlardan korktuğu için tam 56 yıldır izole bir yaşam sürüyor.

72 yaşındaki Callitxe Nzamwita 16 yaşından bu yana kadınlarla herhangi bir etkileşim kurmadan hayatına devam ediyor. 56 yıldır tabiri caizse tecrit hayatı yaşayan Nzamwita böyle yaşamasının sebebi ise duyanları şaşkına çeviriyor.

Evinin etrafını 15 metrelik çitlerle çevreleyerek kendisine güvenli bir alan içinde tutan adam 16 yaşından beri tek başına kalıyor.

İşte, Nzamwita’nın kadınlardan korkma sebebi…

Kadın görmemek için kendini tek odalı eve hapsetmesinin sebebi psikolojik bir rahatsızlıktan fazlası değil. Söz konusu rahatsızlığın adı ise jinefobi. Kronik ve yoğun kadın korkusu olan jinefobiye sahip olan Nzamwita ihtiyaçlarını gidermek için oluşturulan tek odalı bir evde yaşıyor.

Hastalığı hakkında konuşan 72 yaşındaki Nzamwita, 16 yaşındayken kendisini tecrit altına aldığını söyleyerek hayatı boyunca hiçbir kadınla cinsel birliktelik yaşamadığını dile getirdi. Ayrıca kadınların kendisine dokunmasını bırakın Nzamwita onları görmek ve onlarla konuşmak dahi istemiyor.

Kadınlar sayesinde hayatta…

Nzamwita’nın hastalığı yüzünden yoksulluk içinde geçen hayatında yaşama devam edebilmesinin başlıca nedeni ise köyde yaşayan kadınlar. Kadınlar onun hayatta kalması için yiyecek gönderiyor.

Nzamwita'nın kadın komşularından biri durumu, "Ona yardım etmeye çalıştığımızda ona yaklaşmamızı veya onunla konuşmamızı istemiyor. Bunun yerine eşyaları evine fırlatıyoruz. Biz uzaklaştıktan sonra o gelip alıyor" dedi.