Bu araçlar sanayi yüzü görmüyor: İşte uzmanların öve öve bitiremediği 11 model…

Haber Merkezi

Araç sahiplerinin en büyük önceliklerinden biri, arabalarının yolda kalmaması ve güvenilir bir performans sunmasıdır.

Otomobil sektörünü yakından takip eden ve kapsamlı analizler yapan Carbuzz, motor dayanıklılığı ve sağlamlığı açısından öne çıkan modelleri belirledi.

Carbuzz’ın hazırladığı rapora göre, motoru en sağlam olan 11 araç, sürücülerin “yarı yolda kalma” korkusunu ortadan kaldırıyor.

Hem uzun ömürlü hem de güçlü motorlarıyla dikkat çeken bu araçlar, otomobil severler için ideal seçenekler arasında yer alıyor.

İşte güvenilirlik ve sağlamlık kriterlerinde üst sıralarda yer alan, asla sizi yolda bırakmayan o motorlar…

MOTORU EN SAĞLAM ARAÇLAR

1. Toyota 2GR

2. Honda K-Series

3. GM LS V8

4. Volkswagen ABF

5. Toyota 1JZ/2JZ

6. BMW M50

7. Toyota 1/2/3UZ-FE 8. Mercedes-Benz OM617

9. Ford 300 Straight-6

10. Chrysler Slant-Six/G-Motor