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Bu bankada hesabı olan yaşadı: Ücretsiz iPhone 15 veriyor

Bu bankada hesabı olan yaşadı: Ücretsiz iPhone 15 veriyor Akbank, genç müşterilerine yönelik heyecan verici bir kampanya başlattı. Banka, belirli şartları yerine getiren gençlere iPhone 15 kazanma fırsatı sunuyor. İşte detaylar…