Bu bankada hesabı olan yaşadı: Ücretsiz iPhone 15 veriyor

Akbank, genç müşterilerini sevindirecek heyecan verici bir kampanya başlattı!
18-26 yaş arasındaki gençler, Akbank Mobil üzerinden “Genç Akbanklılara Özel iPhone 15 Çekilişi”ne katılarak birbirinden avantajlı bankacılık işlemleri yaparken, 10 adet iPhone 15’ten birini kazanma şansı elde ediyor.
Kampanyadan yararlanmak isteyen gençler, 24 Ocak 2025 – 24 Şubat 2025 tarihleri arasında Akbank Mobil’de “Senin İçin” menüsünde yer alan “Kampanyalar ve Fırsatlar” alanına girerek çekilişe katılım sağlayabilir.
Şansını denemek isteyen genç Akbanklılar, basit adımlarla çekilişe dahil olup iPhone 15 kazanma fırsatı yakalayabilecek.
İşte kampanyanın şartları:
IPHONE 15 ÇEKİLİŞ ŞARTLARI
18-26 yaş arası olan Akbanklılar için geçerlidir.
Kampanya 24 Ocak 2025 – 24 Şubat 2025 tarihleri aralığında geçerlidir.
Kampanyaya katılım toplamda 10 çekiliş hakkı ile sınırlıdır.
Akbank Mobil’den yapılacak tüm kampanya katılımlarında, kampanyaya katılan müşterilerin bankada cep telefon numarası ve Ad-Soyad bilgilerinden herhangi birinin eksik olması halinde çekiliş hakkı verilmeyecektir.