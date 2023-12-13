Bu bebek rahimde değil bağırsakta büyüyor!

Fransa’nın Reunion Adası’nda yaşayan 37 yaşında olan bir kadın, şiddetli mide ve karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu.
Hastanede yapılan muayenesinin ardından 23 haftalık hamile olduğunu öğrenen kadın hayatının şokunu yaşadı.
Ağrıların sebebi çok başka…
Yapılan testler ve muayeneler sonucunda hamile kadına ektopik gebelik (dış gebelik) teşhisi konuldu. Ektopik gebelikte fetüs annenin rahminde değil, karın boşluğunda bağırsaklarının yanında büyüdüğü tespit edildi.
Herkesi şaşkına çeviren çok nadir görülen bu vaka, "New England Journal of Medicine" dergisinde yayınlanmış olan bir makale ile kısa sürede gündem oldu.
Makalede aynı vaka üzerinde doktorlar, bebeğin 24 haftadan itibaren rahim dışında yaşayabileceğini, fakat hayatta kalma olasılığının yüzde 68 olduğunu belirtti.