Haberler



Bilgi



Bu bebek rahimde değil bağırsakta büyüyor!

Bu bebek rahimde değil bağırsakta büyüyor! Fransa’da yaşayan bir kadın mide ve karın ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede hamile olduğunu öğrendi. Bebeği rahminde değil bağırsaklarında…