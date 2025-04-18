Bu bozuk parayı saklayan yaşadı: Koleksiyonerler peşine düştü, değeri altınla yarışıyor!

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Bir zamanların sıradan harçlığı, bugün koleksiyoncuların peşinden koştuğu paha biçilemez bir parça haline geldi.

1980’lerde milyonlarca kişinin cebinde taşıdığı 50 liralık madeni paralar, şimdi ikinci el platformlarda küçük bir servet karşılığında alıcı buluyor.

Koleksiyon dünyasını ayağa kaldıran bu özel para, onu diğerlerinden ayıran üç önemli baskı hatasına sahip. Yanlış hizalanmış rakamlar, eksik basım detayları ve çift baskı izi, madeni parayı koleksiyoncular için adeta bir hazineye dönüştürüyor.

DEĞERİ 100 KATINA ÇIKTI

Normalde sadece 50 lira olan bu madeni para, şu anda ikinci el sitelerde tam 5.685 TL’den satışa sunuluyor. Koleksiyonerlerin "nadirlik" ve "tarihi değer" açısından büyük ilgi gösterdiği bu tür hatalı basımlar, zaman içinde daha da değerlenecek varlıklar olarak görülüyor.

Koleksiyonerlerin altın değerinde olarak tanımladığı bu para, benzersiz kabul ediliyor. Genellikle hatalı basım paralar tek bir erör içerirken, bu örnek 'Ağlayan Atatürk', 'büyük rakam' ve 'ay-yıldız hizalama' hatalarının tümünü birden taşıyor.

Bu üç hatayı birden taşıyan paraların nadirliği, koleksiyon dünyasının odağı haline gelmesine neden oluyor. Üstelik satışa sunulan örneklerin çoğu 'çok çok temiz' veya 'çok az kullanılmış' kondisyonunda olmasıyla daha da kıymetli hale geliyor.