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Bu çiçeği koparan yandı! Cezası 557 bin 212 TL!

Bu çiçeği koparan yandı! Cezası 557 bin 212 TL! Manisa'da 1 haftadır yağması beklenen kar yağmazken, baharı müjdeleyen kardelen çiçekleri beklenenden en az 1 ay önce çiçek açtı.