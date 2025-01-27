Bu çiçeği koparan yandı! Cezası 557 bin 212 TL!

Hüseyin Topuz
Manisa Spil Dağı Milli Parkı'na beklenen kar yağmazken, baharı müjdeleyen kardelen çiçekleri beklenenden en az 1 ay önce çiçek açtı.
Spil Dağı Milli Parkı'nda genellikle şubat ayının sonunda, mart ayının başında açan kardelen çiçekleri ilk cemrenin havaya düşmesine en az 1 ay varken çiçek açtı.
Eksinin altındaki hava sıcaklığı ile birlikte güneşe aldanan kardelenler geçen yıl da kar olmadan açmıştı.
Spil Dağı Milli Parkı'nda açan kardelenleri koparmanın cezası ise sosyal medyada gündem oldu.
Koparmanın cezası 557 bin 212 TL
Kardelenleri koparmanın cezası ise yüzde 43.93 yeniden değerleme oranına göre zamlanarak 557 bin 212 TL'ye çıktı.