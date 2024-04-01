Bu çiçeği koparmak cep yakıyor! Cezası binlerce lirayı buluyor… Ağırlıklı olarak Şırnak ve Hakkari’de yetişen bu çiçek türünü koparmanın cezası cep yakıyor. Açtıktan sonra kısa bir süre yaşayan bu çiçeği koparmayı aklınızdan bile geçirmeseniz yeri. İşte, koparma cezası binlerce lirayı bulan o çiçek…

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Ağlayan gelin olarak bilinen, Şırnak ve Hakkari’de ağırlıklı olarak yetişen o çiçek türü dünyanın en nadide çiçekleri arasında yer alıyor.

Dünyanın en nadide çiçekleri arasında olan bu çiçeği koparmak ise binlerce liranıza mal olabiliyor. Endemik çiçek türü olan ters laleler yılın sadece 20 günü yaşıyor, nesli tehlikede olduğu için koparmanın cezası da bir hayli yüksek.

Bu yıl erkenden çiçek açan ters laleler baharın müjdecisi olarak da biliniyor. Aynı zamanda nesli tükenmekte olan bitki türleri arasında olan ters laleler yüksek bölgelerde yetişiyor ve sarı ve kırmızı renkleriyle adeta göz kamaştırıyor.

Cezası ateş pahası…

Nesli tükenmenin eşiğinde olan ters laleler, 12 ay yer altında kalıyor ve yılda 20 gün yaşıyorlar. Halk arasındaki adıyla ağlayan gelin, havaların ısınmasıyla beraber geçen yıla göre bu yıl erken çiçek açtı.

Koruma altına alınan bu çiçeği koparan, zarar veren ya da kıranlara yönelik 75 bin lira ceza kesiliyor.

Bölge halkı çiçeklere gözü gibi bakıyor. Bölgede yaşayan vatandaş erken açan ters lalenin baharın müjdecisi olduğunu söylediği bu tür hakkında, ’’Bu sene geçen yıla oranla ters laleler erken açtı. Baharın erken geleceği manasına geliyor. Milletimiz buna dikkat ediyor, devletimiz koruma altına almış cezası 73 ile 75 bin lira gibi olduğunu hatırlıyorum. Kimse basmamaya, kırmamaya, koparmamaya özen gösteriyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan çiçeği devletimiz koruyor, Allah razı olsun" diye konuştu.