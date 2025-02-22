Bu eşyaları mutfaktan hemen atın! Demans yapıyor...

Yağmur Uçar

Halk arasında "bunama" olarak da bilinen demans, beyin hücrelerinin birbirleri ile iletişim kurma yeteneğinin kaybolması sonucu düşünce, davranış ve duyguların etkilendiği bir hastalıktır.

Demans için birçok faktör etkili olmakla birlikte, mutfak eşyaları da bu sebepler arasında yer alıyor.

Alüminyum, uzun yıllardan beri çaydanlıklar, tencereler, çatallar, kaşıklar gibi mutfak eşyalarında tercih ediliyordu.

DEMANS SEBEBİ

1965'te araştırmacılar, alüminyum enjekte edilen tavşanların beyinlerinde toksik protein düğümleri oluştuğunu buldular.

Bu sonuçlar; kutulardan, pişirme kaplarından ve hatta su kaynağından gelen alüminyumun bunamaya neden olabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Sonuç olarak yüksek alüminyum maruziyetinin artan bunama riskiyle ilişkili olabileceğini öne sürüldü.