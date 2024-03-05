Bu fiyata SUV'u olmayan kalmaz! Chery'den piyasayı sarsacak model... Çinli otomobil üreticisi Chery, yeni modeli icar 03 ile SUV piyasasını sarsmaya geliyor. İşte başlangıç fiyatı ve özellikleri...

ensonhaber.com

Çin'in önde gelen otomotiv üreticisi Chery, uygun fiyatlı ve yüksek kaliteli araçlarıyla dünya pazarında dikkat çekmeye devam ediyor

Türkiye'de talep gören Chery, yeni SUV modeli üzerinde çalışıyor.

SUV piyasasına damga vurmaya hazırlanan Chery, araç almayı düşünenlerin kafasında yer edinecek.

"icar 03" adıyla duyurduğu yeni modelinin fiyatı, oldukça cezbedecek.

İşte fiyatı

Türkiye'deki fiyatları henüz açıklanmamış olsa da, ikinci el otomobil piyasasına ciddi bir alternatif olması beklenen aracın uluslararası satış bedeli ortaya çıktı.

Vergi eklemeleri ise henüz netleşmedi.

Chery'nin iddialı modelinin başlangıç fiyatı 18.500 dolar olarak belirlenmiş, yani yaklaşık 600 bin TL'ye denk geliyor.

Özellikleri

CheryEV iCAR 03 SUV EV, Chery i-MS çok yönlü küp yeni enerji mimarisi üzerine inşa edilmiş, kompakt, tamamen elektrikli bir SUV olarak konumlandırılmıştır.

Tamamen alüminyum bir çerçeveye ve elektronik kontrollü dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olup, mükemmel arazi yeteneklerini sergiliyor.