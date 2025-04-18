Bu hafta 8 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte, 18-21 Nisan şifresiz maç programı...

TRT Spor her hafta TFF 1. Lig'de oynanan müsabakaları şifresiz olarak ekranlara getirerek futbolseverleri ekran başına kilitliyor.
TRT Spor'un 18-21 Nisan tarihleri arasında şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Bu hafta sonu TFF 1. Lig'de oynanacak 8 maç TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.
Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..
18 Nisan Cuma
20:00 Manisa FK - Ankaragücü
19 Nisan Cumartesi
13:30 Erzurumspor FK - İstanbulspor
16:00 Pendikspor - Şanlıurfaspor
19:00 Boluspor - Fatih Karagümrük
20 Nisan Pazar
13:30 Keçiörengücü - Ümraniyespor
16:00 Esenler Erokspor - Kocaelispor
19:00 Gençlerbirliği - Bandırmaspor
21 Nisan Pazartesi
20:00 Iğdır FK - Sakaryaspor