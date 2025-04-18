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Bu hafta 8 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte, 18-21 Nisan şifresiz maç programı...

Bu hafta 8 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte, 18-21 Nisan şifresiz maç programı... TRT Spor bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçları yayın akışında duyurdu. İşte bu hafta TRT Spor'da şifresiz yayınlanacak maçlar..