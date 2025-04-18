Bu hafta 8 maç TRT Spor'da şifresiz! İşte, 18-21 Nisan şifresiz maç programı...
Hüseyin Topuz

TRT Spor her hafta TFF 1. Lig'de oynanan müsabakaları şifresiz olarak ekranlara getirerek futbolseverleri ekran başına kilitliyor.

TRT Spor'un 18-21 Nisan tarihleri arasında şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Bu hafta sonu TFF 1. Lig'de oynanacak 8 maç TRT Spor ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.

Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..

18 Nisan Cuma

20:00 Manisa FK - Ankaragücü

19 Nisan Cumartesi

13:30 Erzurumspor FK - İstanbulspor

16:00 Pendikspor - Şanlıurfaspor

19:00 Boluspor - Fatih Karagümrük

20 Nisan Pazar

13:30 Keçiörengücü - Ümraniyespor

16:00 Esenler Erokspor - Kocaelispor

19:00 Gençlerbirliği - Bandırmaspor

21 Nisan Pazartesi

20:00 Iğdır FK - Sakaryaspor

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Hüseyin Topuz
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