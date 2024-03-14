Bu iki yağı karıştırıp vücudunuza sürün, bel fıtığı ağrılarına son verecek... Bel fıtığı ağrılarınızdan kurtulmanın doğal bir yolunu arıyorsanız, susam yağı ve adaçayı yağı karışımı tam size göre olabilir. Bu karışım depresyon ve stresle savaşırken enerjinizi de artırabilir.

ensonhaber.com

Bel fıtığı ağrısı bulunanların mutlaka denemesi gereken bir tarif bulunuyor. Aşağıdaki kürü uygulayarak bel fıtığı ağrılarınızı azaltabilirsiniz.

Bu iki yağ ile elde edilen karışım depresyon, stres ve anksiyetenin neden olduğu halsizlik, yorgunluk ve isteksizliğin giderilmesinde önemli rol oynar.

Bel fıtığı ağrısı yaşayanlar çeşitli karışımlar ile bu ağrılarını gidermeye çalışmaktadır.

Peki daha önce susam yağı ve adaçayı yağı ile hazırlanan bu karışımı hiç denediniz mi?

İşte deneyenlerin olumlu sonuç aldığı o karışım ve uygulanış şekli...

Gerekli malzemeler;

- 1 yemek kaşığı susam yağı

- 1 tatlı kaşığı adaçayı yağı

Nasıl uygulanır?

Susam yağı ve adaçayı yağını güzelce karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı ense kökünden kuyruk sokumuna kadar masaj yaparak sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez düzenli olarak uygulamak bel fıtığına iyi gelir.

Bu karışım ayrıca depresyon, stres ve anksiyetenin neden olduğu halsizlik, yorgunluk ve isteksizliğin giderilmesinde etkilidir. Bu işlemi bir ay boyunca düzenli olarak yaparsanız etkisini görüyorsunuz.