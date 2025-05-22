Bu kez Mali üzerinden yola çıktı, geliyor! 81 ili turuncuya boyayacak...

Haber Merkezi

Meteoroloji uzmanları, hafta sonu için dikkat çeken yeni bir uyarıda bulundu.

Afrika’nın batısından, Mali üzerinden Türkiye’ye doğru ilerleyen çöl tozu bulutu, yurdun büyük bölümünde etkili olacak.

Uzmanlara göre, sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Türkiye'de hafta sonu sadece termometreler değil, hava kalitesi de alarm verecek

Toz taşınımı nedeniyle hava hem tozlu, hem sıcak hem de boğucu olacak.

BUNLARI YAPMAYIN

Hava Forum, hafta sonu ülkemize çöl tozunun geleceğini duyurdu. Sıcak, tozlu ve basık bir havanın olacağını belirten Hava Forum, vatandaşları böyle uyardı:

“Eyvah! Mali'den ülkemize yoğun bir çöl tozu geliyor. Tozlar şahlandı ve ülkemize doğru yola çıktı. Hafta sonu hem sıcak hem basık hem de tozlu bir hava olacak. Kimse araba yıkamasın, cam silmesin. Silen varsa elindeki bezi şimdi yavaşça yere bıraksın, emeğinize yazık olmasın.”