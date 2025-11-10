Bu lahana ne etli, ne zeytinyağlı! İçine turşu sarılıyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kış sofralarının vazgeçilmezi turşular, ev yapımı lezzetleriyle her yıl olduğu gibi bu sezon da mutfakların baş tacı olmaya devam ediyor.

Ancak klasik turşulardan farklı ve şaşırtıcı bir tarif arayanlar için "Lahana Sarması Turşusu" yepyeni bir alternatif sunuyor.

Bu tarif, sadece turşu yapmakla kalmıyor; lahana sarmasının şık sunumunu ve sarma keyfini, ferah ve hafif ekşi turşu lezzetiyle bir araya getiriyor.

Hem göze hem damağa hitap eden bu tarif, kavanozdan çıkarıldığı anda sofraların yıldızı olacak.

10 GÜNDE HAZIR

Tarifin temel lezzeti, çeşitli sebzelerden hazırlanan iç harçtan geliyor. Gerekli malzemeler:

Kırmızı lahana, kapya biber, yeşil biber ve sarımsak (ince doğranmış)

Kırmızı pancar, havuç, kereviz kökü, salatalık ve acur (rendenin kalın tarafıyla rendelenmiş)

Kaya tuzu ve toz şeker

Rendelenmiş sebzeleri bir kapta tuz ve şeker ile karıştırın ve yaklaşık 30 dakika bekletin. Bu işlem, sebzelerin suyunu salmasını ve lezzetlerin birbirine geçmesini sağlar.

Beyaz lahana yapraklarını kaynar suda bekletip soğuk suyla şoklayın, böylece sarma işlemine uygun hâle gelir. İç harcı, fazla suyundan arındırmak için avuçta sıkın ve kare kesilmiş lahana yapraklarına sıkıca sarın.

Hazırladığınız lahana sarmalarını temiz bir cam kavanoza düzgünce dizin. Üzerine:

Üzüm sirkesi

Harçtan arta kalan sebze suyu

İçme suyu ekleyin.

Daha hızlı olgunlaşması için kuru nohut, aroma vermesi için defne yaprağı da ekleyin. Kavanoz kapağını sıkıca kapatın.

Turşunuzu serin ve karanlık bir yerde 10 gün boyunca bekletin. Bu süre sonunda lahana sarmaları, hem sarma formunu koruyacak hem de turşu lezzetiyle buluşmuş olacak.