Bu şehirde yaşayanlara müjde: 14.636 TL taksitle daire fırsatı…

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T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor.

Türkiye’nin dört bir yanında yürütülen projelerle binlerce kişiye uygun koşullarda konut sunan TOKİ, bu kez Van’da yeni bir konut satış projesi duyurdu.

Açıklamaya göre, proje kapsamında onlarca hazır daire satışa sunulacak.

Satışa çıkarılacak konutlar için başvuru bedeli 10 bin TL olarak belirlenirken, ödeme seçenekleri yine TOKİ’nin sistemine uygun olarak 120, 180 ve 240 ay vadeyle şekillenecek.

TOKİ’DEN VAN ERCİŞ’TE KONUT FIRSATI

Van’ın Erciş ilçesinde hayata geçirilen 2. Etap 2. Bölge konut projesi kapsamında, Orta gelir grubuna yönelik toplam 159 adet 3+1 daireyi satışa sundu.

Satışa sunulan konutlar, teslime hazır olarak alıcısını bekliyor. Açıklamaya göre en uygun 3+1 daire için 585.454 TL peşinat ödeyen vatandaşlar, 120 ay vade ve 14.636 TL taksitlerle ev sahibi olabilecek.

Başvurular 10 Haziran 2025 tarihinde başladı ve 20 Haziran 2025’e kadar devam edecek. Kura çekimi ise 25 Haziran 2025 saat 11.30’da TOKİ Hizmet Binası’nda noter huzurunda, seyircisiz olarak gerçekleştirilecek. Çekiliş, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Kurada asil hak sahipleri için sözleşme imzalama süreci 1 Temmuz - 11 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yedek hak sahipleri ise 21 Temmuz - 25 Temmuz 2025 tarihleri arasında sözleşmelerini imzalayabilecek.

İşte Van ilinde satılacak konut listesi: