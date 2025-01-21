Bu soru IQ’nuzu ölçüyor: Resimde kaç daire var?

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Beyin jimnastiği, zihinsel becerilerinizi geliştirmenin en eğlenceli yollarından biridir.

Eleştirel düşünme, mantıksal akıl yürütme ve problem çözme gibi yetenekleri harekete geçiren bu tür bulmacalar, IQ seviyenizi yükseltmenize de yardımcı olabilir.

Bugün, sizi hem gözlem hem de odaklanma yeteneğinizde sınayacak bir meydan okumaya davet ediyoruz.

Resimde kaç daire olduğunu bulmak için 5 saniyeniz var!

Beyninizi nihai teste tabi tutmaya hazır mısınız?

Bu IQ testinde, resimdeki tüm gizli daireleri saymak için sadece 5 saniyeniz var.

Eğer doğru cevabı bulabildiyseniz, yüksek bir IQ’ya sahipsiniz demektir.

Kaç tane daire gördünüz? Cevabı doğru bilip bilmediğinizi aşağıdan kontrol edin.