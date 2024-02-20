Bu su musluktan değil, o ilden geliyor! Bir kez içen vazgeçemiyor... Bölgeye akın başladı Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde birçok su kaynağı bulunuyor, ancak bazıları diğerlerinden farklı bir tat ve lezzet sunuyor. Bu ilimizde çıkan eşsiz su kaynağı, adeta bir fenomen haline geldi. Duyan o şehre akın etmeye başladı.

ensonhaber.com

Şehirlerin yaşamında önemli bir rol oynayan unsurlardan biri, şüphesiz su kaynaklarıdır.

Bu bağlamda Türkiye'nin en tatlı suyunun nerde olduğu artık belli oldu:

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinden çıkan o müthiş su, gerek yerel halk gerekse diğer illerdeki vatandaşlar arasında büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

Hem Balıkesirli hem de diğer şehirlerden gelen vatandaşlar, Bigadiç'teki 150 çeşmeden akan bu özel suyun tadına bakmak için bölgeye akın ediyorlar.

İçen başka bir su içemiyor

Bigadiç'e su almak için gelenler arasında bulunan 54 yaşındaki SKK emeklisi Hasan Çakar, Çavuş Mahallesi Koşu Yolu’nda bulunan çeşmeden kaplarını doldururken şu samimi sözleri dile getirdi:

"Akkaya suyunun tiryakisiyim. Akkaya suyunu hem kendim içiyorum hem de komşularıma bu sudan veriyorum. Çok tatlı bir su. Bundan başka su içemiyorum.”

Ücretsiz su içme imkanı

Bu eşsiz suyun hikayesi, 2006 yılında Türkiye'nin en tatlı suyu olduğu ilan edilmesiyle başlıyor.

Belediye Başkanı Davut Uzuner, Akkaya suyunun o dönem 25 kilometre uzaklıktaki Ulus Dağı'ndan getirildiğini belirtiyor.

Belediyenin öncülüğünde gerçekleştirilen bu önemli projede birçok hayırsever de destek vermiş. Şu anda Bigadiç'te 150'den fazla çeşmeden akan bu muhteşem su, ilçenin her cadde ve sokağına ulaşmış durumda. Hayırseverlerin katkılarıyla yapılan çeşmeler, bölge insanının yaşam kalitesini artırmış.

Saniyede 11 litre akan bu tatlı su, sadece Bigadiç'in değil, Balıkesir il merkezinden gelen birçok insanın da ilgisini çekiyor.

Belediye Başkanı Uzuner, suyun herkesin yararlanması için ücretsiz olarak sunulduğunu vurguluyor. Akkaya suyunun, bölgenin doğal bir hazinesi olduğunu ve herkesin bu nimetten yararlanmasını istediklerini belirtiyor.