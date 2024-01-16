Bu taşı varislere sürün, yok olduğunu görün...

Varis, genellikle bacaklarda, özellikle de bacakların alt kısımlarında ve ayak bileklerinde görülen damar genişlemesi ve şekil bozukluğudur.
Varislerin başlıca nedenleri arasında genetik yatkınlık, hamilelik, obezite, uzun süre ayakta durma veya oturma, yaşlanma ve cinsiyet faktörleri bulunmaktadır.
Kadınlar, erkeklere kıyasla varis geliştirme konusunda daha yüksek bir risk altındadır.
Özellikle görüntüsüyle rahatsızlık veren varisler, bazen ağrılı da olabilir.
Varisi geçirmek için doğal taşlardan faydalanmak, işe yarayabilir.
Özellikle obsidyen taşının varise iyi geldiği bilinmektedir.
Varisi yok ediyor
Volkanik bir taş olan obsidyen taşı Ağrı, Nemrut, Hasan, İkizdere, Iğdır dağları gibi bazı volkanik dağlardan çıkarılmaktadır.
Obsidyen taşının en çok bilinen özellikleri arasında varislere karsı iyi gelmesi bilinmektedir.
Düzenli olarak varisli bölgede gezdirildiğinde işe yarayacaktır.
Bedenin kötü elektriğini boşaltmak için çok uygun bir taştır. Aşırı kızgınlık ve öfkeyi yok edici etkileri olan bir taştır.