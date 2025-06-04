Bu telefonlarda artık YouTube açılmayacak: İşte o modeller

YouTube, dünya genelinde en çok tercih edilen video platformu olmasına rağmen, son güncellemeyle birlikte bazı iPhone kullanıcılarını hayal kırıklığına uğrattı.
iOS uygulamasının 20.22.1 sürümüne yükseltilmesiyle, YouTube artık yalnızca iOS 16 ve üzeri işletim sistemine sahip cihazlarda çalışacak.
YouTube uygulamasını kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcıların cihazlarını iOS 16’ya yükseltmeleri ya da daha yeni bir iPhone modeline geçiş yapmaları gerekiyor.
Peki, bu güncelleme tam olarak hangi iPhone modellerini kapsam dışı bırakacak?
YOUTUBE DESTEĞİ BİTEN MODELLER
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE (1. nesil)
- iPod touch (7. nesil)
- iPad Air 2
- iPad mini 4
Bu cihazların kullanıcıları platforma yalnızca mobil tarayıcı aracılığıyla erişebilecek. Ancak tarayıcı üzerinden YouTube kullanımı, uygulamanın sunduğu bildirimler, resim içinde resim (PiP) modu ve tam ekran geçişleri gibi önemli özellikleri sunmuyor.