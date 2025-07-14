Bu turşu su istemiyor; Pet şişeye dizin, 24 saat bekleyin...

Susuz turşu mu olur demeyin...

Hiç su eklenmeden yapılan yağlı biber turşusu, özellikle Türk mutfağında çok sevilen, dayanıklı ve pratik bir turşu türüdür.

Bu turşunun özelliği, sirke ve sıvı yağla hazırlanması ve fermantasyon yerine kavanozda marine olmasıdır.

Özellikle acı ya da sivri biberle yapılır ve kahvaltılık ya da meze olarak sunulur.

YAĞLI ÇITIR TURŞU

Biberleri yıkayın ve kurulayın. Saplarını alın ve birkaç yerinden iğneyle delin ya da bıçakla çentik atın.

Geniş bir kapta biberleri, sarımsağı, sirke, yağ, tuz ve şekeri karıştırın.

Karışımı 4–5 dakika kadar elinizle ovun ki biberler sıvıyı iyice çeksin.

Temiz bir kavanoza veya pet şişeye sıkıca doldurun.

Oda sıcaklığında 24 saat dinlendirin. Ertesi gün turşunuz servise hazır!