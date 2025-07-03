Bu ülkede çalışanlar izne doyuyor! İşte, dünyada en çok yıllık izin hakkı veren ülkeler Yapılan bir araştırma sonucunda dünya genelinde yıllık izni ile öne çıkan ülkeler listelendi. Bu ülkelerde çalışanlar izne doyuyor. İşte, dünyanda en çok izin hakkı veren o ülkeler…