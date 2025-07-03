Bu ülkede çalışanlar izne doyuyor! İşte, dünyada en çok yıllık izin hakkı veren ülkeler

Çalışanların bir yıl boyunca iple çektiği tatil zamanları her ülkede farklılık gösteren önemli detaylar arasında yer alıyor.
Küresel çapta yapılan bir araştırma sonucunda ülkelerin çalışanlarına tanıdıkları yıllık izin hakları netleşti.
Araştırmalara göre uzun yıllık izin süreleri, hem çalışanların ruh sağlığını koruyor hem de iş yerinde motivasyonu artırıyor. İzin süreleriyle öne çıkan ülkelerde uzmanlar, izin süreleri hakkında savundukları “verimli çalışan, dinlenmiş çalışandır” görüşü ile dikkat çekiyor.
Listenin üst sıralarında yer alan ülkeler adeta “Bu ülkede çalışanlar çalışmayı unutuyor” dedirtmeyi başardı. İşte, dünyada en çok yıllık izin hakkı tanıyan ülkeler…
BU ÜLKELER TATİLE DOYURUYOR
1- Finlandiya - En az 30 gün
2- Brezilya - 30 gün
3- Peru - 30 gün
4- Panama - 30 gün
5- BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) - En az 30 gün
6- Fransa - 25 gün
7- İsveç - 25 gün
8- Avusturya - 25 gün
9- Danimarka - 25 gün
10- Lüksemburg - 26 gün
16- Türkiye - 14 gün (yasal süre)