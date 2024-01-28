Bu yöntemle haşlayın! Yaprak gibi soyulacak, asla çatlamayacak... Haşlanmış yumurtayı parçalamadan soymak için yapmanız gereken çok basit. Kabuğu tek seferde soyulacak, asla dağılmayacak...

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Yumurtayı haşlayarak tüketmeyi sevenler, genellikle tek seferde soyulmamasından şikayetçidir.

Haşlanmış yumurtanın kabuklarını parçalamadan soymak, bir yetenek gibi gelmesin.

Uygulayacağınız bu ipucu sayesinde, kabuk kalıp gibi çıkacak.

İşte ihtiyacınız olan tek malzeme...

Şeflerin tavsiyesi

Konunun uzmanları yumurtanın dibine toplu iğneyle ya da başka bir iğneyle küçük bir delik açılması gerektiğini söylüyor.

Ardından da yumurtanın haşlanması için hazırlanan kaynar suyun içerisine bolca tuz eklenmeli.

Daha sonra da yumurtayı suya bırakın ve dilediğiniz kadar pişirin. Kısık ateşte pişirdiğiniz yumurtanın kabuğu yaprak gibi soyulacak.