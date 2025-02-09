Bugün 2 maç TV8,5'ta şifresiz! İşte şifresiz maçların programı...

Hüseyin Topuz

Futbolseverler 9 Şubat Pazar günü televizyonda şifresiz yayınlanacak maçlar hakkında arama yapıyor.

Bilindiği üzere TV8,5 kanalı bazı maçları şifresiz olarak ekranlara getirmeyi sürdürüyor.

Futbolu yakından takip edenler her hafta TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalar yapıyor.

Pazar günü Belçika Ligi'nde ve Hollanda Ligi'nde oynanacak 2 müsabaka TV8,5 ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak.

Peki, TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte bugünün maç programı..

9 Şubat Pazar

15:30 Anderlecht - Antwerp (TV8,5)

18:00 AZ Alkmaar - Zwolle (TV8,5