Bugün 3 maç A Spor ve ATV'de şifresiz! İşte şifresiz maçların programı...

Hüseyin Topuz

Futbolseverler 27 Şubat Perşembe günü televizyonda şifresiz yayınlanacak maçlar hakkında arama yapıyor.

Bilindiği üzere A Spor ve ATV, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçları şifresiz olarak ekranlara getiriyor.

Futbolu yakından takip edenler A Spor ve ATV'nin şifresiz yayınlayacağı Türkiye Kupası maçlarını öğrenmek için aramalar yapıyor.

Bugün, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak 3 maç A Spor ve ATV'de şifresiz olarak ekrana gelecek.

Peki, A Spor ve ATV'nin şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte bugünün maç programı..

27 Şubat Perşembe

16:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe (A Spor)

19:00 Eyüpspor - Başakşehir (A Spor)

19.00 Galatasaray - Konyaspor (ATV)