Bugün gram, çeyrek ve tam altın ne kadar? 15 Mart 2024 güncel altın fiyatları

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En çok tercih edilen yatırım araçlarının başında yer alan altının fiyatı vatandaşların gündeminde yer alıyor.
Altın fiyatlarını araştıranlar internette güncel altın fiyatları hakkında sık sık arama gerçekleştiriyor.
Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın kaç lira' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.
Peki, 15 Mart 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? Güncel altın fiyatlarını sizler için derledik.
İşte güncel altın fiyatları..
Gram altın
Alış: 2.245,61 TL
Satış: 2.245,93 TL
Çeyrek altın
Alış: 3.858,55 TL
Satış: 3.948,05 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 16.001,00 TL
Satış: 16.243,00 TL
Yarım altın
Alış: 7.692,98 TL
Satış: 7.896,10 TL
Altın ons
Alış: 2.168,14 Dolar
Satış: 2.168,50 Dolar