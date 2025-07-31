Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar? 31 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları..

Hem altın yatırımcıları hemde altın almak isteyenler arama motorlarında altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor.

Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.

Peki, 31 Temmuz 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 4.309 TL

Satış: 4.310 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.924 TL

Satış: 7.083 TL

Yarım altın

Alış: 13.806 TL

Satış: 14.166 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 28.677 TL

Satış: 29.111 TL