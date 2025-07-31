Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar? 31 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları..

Hem altın yatırımcıları hemde altın almak isteyenler arama motorlarında altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor.
Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.
Peki, 31 Temmuz 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?
İşte güncel altın fiyatları..
Gram altın
Alış: 4.309 TL
Satış: 4.310 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.924 TL
Satış: 7.083 TL
Yarım altın
Alış: 13.806 TL
Satış: 14.166 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 28.677 TL
Satış: 29.111 TL