Bugün hangi maçlar var? 14 Mayıs 2025 Çarşamba maç programı...
Haber Merkezi

Futbolu yakından takip edenler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Bugün Ziraat Türkiye Kupası, İtalya Kupası, La Liga ve Hollanda Eredivisie'de birbirinden zorlu maçlar oynanacak.

14 Mayıs 2025 Çarşamba günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.

İşte, 14 Mayıs 2025 Çarşamba maç programı...

Türkiye Kupası

20:00 Trabzonspor - Galatasaray

İtalya Kupası

22:00 Milan - Bologna

La Liga

20:00 Villarreal - Leganes

20:00 Deportivo Alaves - Valencia

22:30 Real Madrid - Mallorca

Hollanda Eredivisie

21:00 Willem II - PEC Zwolle

21:00 Utrecht - Sparta Rotterdam

21:00 Groningen - Ajax

21:00 NEC Nijmegen - NAC Breda

21:00 PSV Eindhoven - Heracles

21:00 Twente - AZ Alkmaar

21:00 Go Ahead Eagles - Heerenveen

21:00 Feyenoord - RKC Waalwijk

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Hüseyin Topuz
Seo Editor