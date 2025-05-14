Bugün hangi maçlar var? 14 Mayıs 2025 Çarşamba maç programı...

Futbolu yakından takip edenler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Bugün Ziraat Türkiye Kupası, İtalya Kupası, La Liga ve Hollanda Eredivisie'de birbirinden zorlu maçlar oynanacak.
14 Mayıs 2025 Çarşamba günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
İşte, 14 Mayıs 2025 Çarşamba maç programı...
Türkiye Kupası
20:00 Trabzonspor - Galatasaray
İtalya Kupası
22:00 Milan - Bologna
La Liga
20:00 Villarreal - Leganes
20:00 Deportivo Alaves - Valencia
22:30 Real Madrid - Mallorca
Hollanda Eredivisie
21:00 Willem II - PEC Zwolle
21:00 Utrecht - Sparta Rotterdam
21:00 Groningen - Ajax
21:00 NEC Nijmegen - NAC Breda
21:00 PSV Eindhoven - Heracles
21:00 Twente - AZ Alkmaar
21:00 Go Ahead Eagles - Heerenveen
21:00 Feyenoord - RKC Waalwijk