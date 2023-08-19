Bugün hangi maçlar var? 19 Ağustos 2023 Cumartesi maç programı..

Avrupa'nın önde gelen liglerinde 2023/2024 futbol sezonu heyecanı geçtiğimiz hafta başladı.
Futbolu yakından takip eden futbolseverler Cumartesi günü oynanacak maçların programını ilgiyle takip ediyor.
19 Ağustos 2023 Cumartesi günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.
Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik.
Peki, 19 Ağustos Cumartesi günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
Spor Toto Süper Lig
19:15 Çaykur Rizespor - Alanyaspor
21:45 Galatasaray - Trabzonspor
21:45 Hatayspor - Kasımpaşa
TFF 1. Lig
17:00 Bodrumspor - Erzurumspor FK
19:15 Ümraniyespor - Göztepe
21:45 Adanaspor - Şanlıurfaspor
Almanya Bundesliga
16:30 Hoffenheim - Freiburg
16:30 Stuttgart - Bochum
16:30 Augsburg - Mönchengladbach
16:30 Wolfsburg - Heidenheim
16:30 Bayer Leverkusen - RB Leipzig
19:30 Borussia Dortmund - Köln
İngiltere Premier Lig
17:00 Wolverhampton - Brighton & Hove Albion
17:00 Fulham - Brentford
17:00 Liverpool - Bournemouth
19:30 Tottenham - Manchester United
22:00 Manchester City - Newcastle United
Fransa Ligue 1
20:00 Lyon - Montpellier
22:00 Toulouse - PSG
İspanya La Liga
18:00 Real Sociedad - Celta Vigo
20:30 Almeria - Real Madrid
22:30 Osasuna - Athletic Bilbao
Hollanda Eredivisie
17:30 Excelsior - Ajax
19:45 Vitesse - PSV Eindhoven
21:00 Fortuna Sittard - Almere City
22:00 Go Ahead Eagles - Volendam