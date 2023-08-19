Bugün hangi maçlar var? 19 Ağustos 2023 Cumartesi maç programı.. Futbolseverler bugün hangi maçlar var sorusuna yanıt arıyor. İşte 19 Ağustos 2023 Cumartesi gününün maç programı…

ensonhaber.com Avrupa'nın önde gelen liglerinde 2023/2024 futbol sezonu heyecanı geçtiğimiz hafta başladı. Futbolu yakından takip eden futbolseverler Cumartesi günü oynanacak maçların programını ilgiyle takip ediyor. 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik. Peki, 19 Ağustos Cumartesi günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri.. Spor Toto Süper Lig 19:15 Çaykur Rizespor - Alanyaspor 21:45 Galatasaray - Trabzonspor 21:45 Hatayspor - Kasımpaşa TFF 1. Lig 17:00 Bodrumspor - Erzurumspor FK 19:15 Ümraniyespor - Göztepe 21:45 Adanaspor - Şanlıurfaspor Almanya Bundesliga 16:30 Hoffenheim - Freiburg 16:30 Stuttgart - Bochum 16:30 Augsburg - Mönchengladbach 16:30 Wolfsburg - Heidenheim 16:30 Bayer Leverkusen - RB Leipzig 19:30 Borussia Dortmund - Köln İngiltere Premier Lig 17:00 Wolverhampton - Brighton & Hove Albion 17:00 Fulham - Brentford 17:00 Liverpool - Bournemouth 19:30 Tottenham - Manchester United 22:00 Manchester City - Newcastle United Fransa Ligue 1 20:00 Lyon - Montpellier 22:00 Toulouse - PSG İspanya La Liga 18:00 Real Sociedad - Celta Vigo 20:30 Almeria - Real Madrid 22:30 Osasuna - Athletic Bilbao Hollanda Eredivisie 17:30 Excelsior - Ajax 19:45 Vitesse - PSV Eindhoven 21:00 Fortuna Sittard - Almere City 22:00 Go Ahead Eagles - Volendam