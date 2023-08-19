Bugün hangi maçlar var? 19 Ağustos 2023 Cumartesi maç programı..
ensonhaber.com

Avrupa'nın önde gelen liglerinde 2023/2024 futbol sezonu heyecanı geçtiğimiz hafta başladı.

Futbolu yakından takip eden futbolseverler Cumartesi günü oynanacak maçların programını ilgiyle takip ediyor.

19 Ağustos 2023 Cumartesi günü oynanacak maçların programı arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor.

Avrupa'nın önde gelen liglerinde bugün oynanacak maçların programını sizler için derledik.

Peki, 19 Ağustos Cumartesi günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

Bugün hangi maçlar var? 19 Ağustos 2023 Cumartesi maç programı..

Spor Toto Süper Lig

19:15 Çaykur Rizespor - Alanyaspor

21:45 Galatasaray - Trabzonspor

21:45 Hatayspor - Kasımpaşa

TFF 1. Lig

17:00 Bodrumspor - Erzurumspor FK

19:15 Ümraniyespor - Göztepe

21:45 Adanaspor - Şanlıurfaspor

Almanya Bundesliga

16:30 Hoffenheim - Freiburg

16:30 Stuttgart - Bochum

16:30 Augsburg - Mönchengladbach

16:30 Wolfsburg - Heidenheim

16:30 Bayer Leverkusen - RB Leipzig

19:30 Borussia Dortmund - Köln

İngiltere Premier Lig

17:00 Wolverhampton - Brighton & Hove Albion

17:00 Fulham - Brentford

17:00 Liverpool - Bournemouth

19:30 Tottenham - Manchester United

22:00 Manchester City - Newcastle United

Fransa Ligue 1

20:00 Lyon - Montpellier

22:00 Toulouse - PSG

İspanya La Liga

18:00 Real Sociedad - Celta Vigo

20:30 Almeria - Real Madrid

22:30 Osasuna - Athletic Bilbao

Hollanda Eredivisie

17:30 Excelsior - Ajax

19:45 Vitesse - PSV Eindhoven

21:00 Fortuna Sittard - Almere City

22:00 Go Ahead Eagles - Volendam