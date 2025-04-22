Bugün hangi maçlar var? 22 Nisan 2025 Salı maç programı...

Hüseyin Topuz
Futbolu yakından takip edenler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Avrupa'nın önde gelen liglerinde heyecan bugün oynanacak maçlar ile devam edecek.
Bugün Ziraat Türkiye Kupası, Premier Lig, La Liga ve Ligue 1'de birbirinden zorlu maçlar oynanacak.
22 Nisan 2025 Salı günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
İşte, 22 Nisan 2025 Salı maç programı...
Ziraat Türkiye Kupası
20:30 Konyaspor - Galatasaray
Premier Lig
22:00 Manchester City - Aston Villa
Ligue 1
21:45 Nantes - PSG
La Liga
20:00 Valencia - Espanyol
22:30 Barcelona - Mallorca
Portekiz Kupası
22:45 Rio Ave - Sporting CP