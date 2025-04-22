Bugün hangi maçlar var? 22 Nisan 2025 Salı maç programı...
Hüseyin Topuz

Futbolu yakından takip edenler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Avrupa'nın önde gelen liglerinde heyecan bugün oynanacak maçlar ile devam edecek.

Bugün Ziraat Türkiye Kupası, Premier Lig, La Liga ve Ligue 1'de birbirinden zorlu maçlar oynanacak.

22 Nisan 2025 Salı günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.

İşte, 22 Nisan 2025 Salı maç programı...

Ziraat Türkiye Kupası

20:30 Konyaspor - Galatasaray

Premier Lig

22:00 Manchester City - Aston Villa

Ligue 1

21:45 Nantes - PSG

La Liga

20:00 Valencia - Espanyol

22:30 Barcelona - Mallorca

Portekiz Kupası

22:45 Rio Ave - Sporting CP

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Hüseyin Topuz
Seo Editor