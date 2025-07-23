Bugün hangi maçlar var? 23 Temmuz 2025 Çarşamba maç programı...

Futbolu yakından takip edenler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Yeni sezon öncesi takımlar hazırlıklarını sürdürürken hazırlık maçları ve Avrupa kupaları eleme turu maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Bugün Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ve UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda birbirinden zorlu maçlar oynanacak

23 Temmuz 2025 Çarşamba günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik. Peki bugün hangi maçlar var?

İşte, 23 Temmuz 2025 Çarşamba maç programı...

Hazırlık maçları

17:00 Trabzonspor - Persepolis

20:30 Galatasaray - Cagliari

22:00 Fenerbahçe - Al Ittihad-Jeddah

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu

20:00 Brann - Salzburg

21:45 Shelbourne - Karabağ

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu

18:30 Zira - Hajduk Split

19:30 FC Levadia - FC Iberia 1999

20:00 Silkeborg IF - KA Akureyri

21:00 Olimpija Ljubljana - Inter Club

21:00 The New Saints - Differdange 03

22:00 Buducnost Podgorica - Milsami