Bugün hangi maçlar var? 23 Temmuz 2025 Çarşamba maç programı...

Futbolu yakından takip edenler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Yeni sezon öncesi takımlar hazırlıklarını sürdürürken hazırlık maçları ve Avrupa kupaları eleme turu maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Bugün Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ve UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda birbirinden zorlu maçlar oynanacak
23 Temmuz 2025 Çarşamba günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik. Peki bugün hangi maçlar var?
İşte, 23 Temmuz 2025 Çarşamba maç programı...
Hazırlık maçları
17:00 Trabzonspor - Persepolis
20:30 Galatasaray - Cagliari
22:00 Fenerbahçe - Al Ittihad-Jeddah
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu
20:00 Brann - Salzburg
21:45 Shelbourne - Karabağ
UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu
18:30 Zira - Hajduk Split
19:30 FC Levadia - FC Iberia 1999
20:00 Silkeborg IF - KA Akureyri
21:00 Olimpija Ljubljana - Inter Club
21:00 The New Saints - Differdange 03
22:00 Buducnost Podgorica - Milsami