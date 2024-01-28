Bugün hangi maçlar var? 28 Ocak 2024 Pazar maç programı

Pazar günü oynanacak futbol maçları internette günün en çok arananları arasında yer alıyor.
Bugün oynanacak maçların programını merak edenler arama motorlarında maç takvimi hakkında bilgi arıyor.
Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
Bugün Avrupa'nın en önemli liglerinde birbirinden zorlu ve keyifli maçlar futbolseverleri bekliyor.
28 Ocak 2024 Pazar günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
Trendyol Süper Lig
13:30 Konyaspor - Başakşehir FK
16:00 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor
16:00 Sivasspor - Beşiktaş
19:00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü
TFF 1. Lig
13:30 Bandırmaspor - Giresunspor
13:30 Bodrum FK - Gençlerbirliği
16:00 Ümraniyespor - Sakaryaspor
19:00 Altay - Kocaelispor
İngiltere FA Cup
14:45 West Bromwich - Wolverhampton
17:00 Watford v Southampton
17:30 Liverpool - Norwich City
19:30 Newport County - Manchester United
İspanya La Liga
16:00 Celta Vigo - Girona
18:15 Cadiz - Athletic Bilbao
20:30 Sevilla - Osasuna
23:00 Atletico Madrid - Valencia
İtalya Serie A
14:30 Genoa - Lecce
17:00 Hellas Verona - Frosinone
17:00 Monza - Sassuolo
20:00 Lazio - Napoli
22:45 Fiorentina - Inter
Fransa Ligue 1
15:00 Montpellier - Lille
17:00 Reims - Nantes
17:00 Lorient - Le Havre
17:00 Clermont - RC Strasbourg
19:05 Toulouse - Lens
22:45 PSG - Brest
Almanya Bundesliga
17:30 Union Berlin - Darmstadt 98
19:30 Borussia Dortmund - Bochum
Hollanda Eredivisie
14:15 Heerenveen - AZ Alkmaar
16:30 Feyenoord - Twente
16:30 Go Ahead Eagles - NEC Nijmegen
18:45 Volendam - Fortuna Sittard