Bugün hangi maçlar var? 28 Ocak 2024 Pazar maç programı
ensonhaber.com

Pazar günü oynanacak futbol maçları internette günün en çok arananları arasında yer alıyor.

Bugün oynanacak maçların programını merak edenler arama motorlarında maç takvimi hakkında bilgi arıyor.

Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

Bugün Avrupa'nın en önemli liglerinde birbirinden zorlu ve keyifli maçlar futbolseverleri bekliyor.

28 Ocak 2024 Pazar günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

Trendyol Süper Lig

13:30 Konyaspor - Başakşehir FK

16:00 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor

16:00 Sivasspor - Beşiktaş

19:00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü

TFF 1. Lig

13:30 Bandırmaspor - Giresunspor

13:30 Bodrum FK - Gençlerbirliği

16:00 Ümraniyespor - Sakaryaspor

19:00 Altay - Kocaelispor

İngiltere FA Cup

14:45 West Bromwich - Wolverhampton

17:00 Watford v Southampton

17:30 Liverpool - Norwich City

19:30 Newport County - Manchester United

İspanya La Liga

16:00 Celta Vigo - Girona

18:15 Cadiz - Athletic Bilbao

20:30 Sevilla - Osasuna

23:00 Atletico Madrid - Valencia

İtalya Serie A

14:30 Genoa - Lecce

17:00 Hellas Verona - Frosinone

17:00 Monza - Sassuolo

20:00 Lazio - Napoli

22:45 Fiorentina - Inter

Fransa Ligue 1

15:00 Montpellier - Lille

17:00 Reims - Nantes

17:00 Lorient - Le Havre

17:00 Clermont - RC Strasbourg

19:05 Toulouse - Lens

22:45 PSG - Brest

Almanya Bundesliga

17:30 Union Berlin - Darmstadt 98

19:30 Borussia Dortmund - Bochum

Hollanda Eredivisie

14:15 Heerenveen - AZ Alkmaar

16:30 Feyenoord - Twente

16:30 Go Ahead Eagles - NEC Nijmegen

18:45 Volendam - Fortuna Sittard