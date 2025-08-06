Bugün hangi maçlar var? 6 Ağustos 2025 Çarşamba maç programı...

Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Yeni sezon öncesi takımlar hazırlıklarına devam ederken Avrupa kupaları eleme turu maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Bugün Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ve UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar oynanacak.

6 Ağustos 2025 Çarşamba günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik. Peki bugün hangi maçlar var?

İşte, 6 Ağustos 2025 Çarşamba maç programı...

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu

18:00 Kairat - Slovan Bratislava

20:00 Salzburg - Club Brugge

20:30 Ludogorets Razgrad - Ferencvaros

21:30 Lech Poznan - Kızılyıldız

22:00 Feyenoord - Fenerbahçe

22:00 Nice - Benfica

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu

20:00 Rigas Skola - KuPS Kuopio

21:45 Rijeka - Shelbourne