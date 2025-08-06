Bugün hangi maçlar var? 6 Ağustos 2025 Çarşamba maç programı...

Futbolseverler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Yeni sezon öncesi takımlar hazırlıklarına devam ederken Avrupa kupaları eleme turu maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Bugün Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ve UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar oynanacak.
6 Ağustos 2025 Çarşamba günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik. Peki bugün hangi maçlar var?
İşte, 6 Ağustos 2025 Çarşamba maç programı...
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu
18:00 Kairat - Slovan Bratislava
20:00 Salzburg - Club Brugge
20:30 Ludogorets Razgrad - Ferencvaros
21:30 Lech Poznan - Kızılyıldız
22:00 Feyenoord - Fenerbahçe
22:00 Nice - Benfica
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu
20:00 Rigas Skola - KuPS Kuopio
21:45 Rijeka - Shelbourne