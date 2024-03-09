Bugün hangi maçlar var? 9 Mart 2024 Cumartesi maç programı Futbolseverler 9 Mart Cumartesi günü oynanacak maçlar hakkında aramalarına hız verdi. İşte bugün oynanacak maçların programı.

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Cumartesi günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında arama yapmaya başladı.

Avrupa'nın önde gelen liglerinden heyecan her geçen hafta artmaya devam ediyor.

Premier Lig, Serie A, Trendyol Süper Lig, Ligue 1 ve La Liga gibi Avrupa'nın en büyük liglerinden bugün birbirinden zorlu mücadeleler oynanacak.

İşte 9 Mart Cumartesi günü oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

Trendyol Süper Lig

13:30 Sivasspor - Alanyaspor

16:00 Konyaspor - Adana Demirspor

19:00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük

19:00 Başakşehir FK - Antalyaspor

TFF 1. Lig

13:30 Bandırmaspor - Bodrum FK

16:00 Adanaspor - Sakaryaspor

19:00 Eyüpspor - Çorum FK

Premier Lig

15:30 Manchester United - Everton

18:00 Wolverhampton - Fulham

18:00 Bournemouth - Sheffield United

18:00 Crystal Palace - Luton Town

20:30 Arsenal - Brentford

La Liga

16:00 Valencia - Getafe

18:15 Cadiz - Atletico Madrid

20:30 Granada - Real Sociedad

23:00 Girona - Osasuna

Serie A

17:00 Sassuolo - Frosinone

17:00 Cagliari - Salernitana

20:00 Bologna - Inter

22:45 Genoa - Monza

Bundesliga

17:30 Bayern Münih - Mainz 05

17:30 RB Leipzig - Darmstadt 98

17:30 Augsburg - Heidenheim

17:30 Mönchengladbach - Köln

20:30 Werder Bremen - Borussia Dortmund

Fransa Ligue 1

19:00 Lorient - Lyon

23:00 Lens - Brest