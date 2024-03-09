Bugün hangi maçlar var? 9 Mart 2024 Cumartesi maç programı

Cumartesi günü oynanacak futbol maçları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.
Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında arama yapmaya başladı.
Avrupa'nın önde gelen liglerinden heyecan her geçen hafta artmaya devam ediyor.
Premier Lig, Serie A, Trendyol Süper Lig, Ligue 1 ve La Liga gibi Avrupa'nın en büyük liglerinden bugün birbirinden zorlu mücadeleler oynanacak.
İşte 9 Mart Cumartesi günü oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
Trendyol Süper Lig
13:30 Sivasspor - Alanyaspor
16:00 Konyaspor - Adana Demirspor
19:00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük
19:00 Başakşehir FK - Antalyaspor
TFF 1. Lig
13:30 Bandırmaspor - Bodrum FK
16:00 Adanaspor - Sakaryaspor
19:00 Eyüpspor - Çorum FK
Premier Lig
15:30 Manchester United - Everton
18:00 Wolverhampton - Fulham
18:00 Bournemouth - Sheffield United
18:00 Crystal Palace - Luton Town
20:30 Arsenal - Brentford
La Liga
16:00 Valencia - Getafe
18:15 Cadiz - Atletico Madrid
20:30 Granada - Real Sociedad
23:00 Girona - Osasuna
Serie A
17:00 Sassuolo - Frosinone
17:00 Cagliari - Salernitana
20:00 Bologna - Inter
22:45 Genoa - Monza
Bundesliga
17:30 Bayern Münih - Mainz 05
17:30 RB Leipzig - Darmstadt 98
17:30 Augsburg - Heidenheim
17:30 Mönchengladbach - Köln
20:30 Werder Bremen - Borussia Dortmund
Fransa Ligue 1
19:00 Lorient - Lyon
23:00 Lens - Brest