Bulaşık makinenize yarısını koymak yetiyor, bulaşıklar ayna gibi oluyor… Mutfakların eli ayağı gibi olan bulaşık makineleri için uygulayacağınız bu yöntemle bulaşıklarınız adeta ayna gibi parlayacak. Mutfağınızda bulunan o malzemenin yarısı parlatıcıları çöpe attırıyor…

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Mutfaklarda belki de en çok kullanılan araçlarından biri olan bulaşık makineleri musluk sularındaki kireç yüzünden bulaşıklarınızın parlaklığını önleyebiliyor.

Makinelere zamanla zarar veren bu kireç yıkanan bulaşıkların kirli görünmesine ya da lekelenmesine neden olabiliyor.

Kireç nedeniyle lekelenmeye başlayan yıkanmasına rağmen kirli görüntüye esir olan bulaşıklardan kurtulmak için çeşitli kimyasallar kullanmak kaçınılmaz hale gelebiliyor.

Ancak bu kimyasalları rafa kaldıracak neredeyse hemen her mutfakta bulunan o malzeme ile bu sorunu halletmek mümkünmüş.

İşte, bulaşıklarınızı ayna gibi parlatacak o malzeme

Bulaşık makinesi için kullanılan temizlik malzemeleri her zaman yeterli olmayabilir. Bunun sonucunda ise temiz bulaşıklar değil, yine kirli bulaşıklar elde edilmiş olabiliyor ve ne yazık ki bu sorun daha fazla kimyasal kullanımına neden olabiliyor.

Temiz bulaşıklara sahip olmak için daha fazla kimyasal kullanmak yerine kullanacağınız ve bulaşıkları leke ve kirden kurtarmak için deneyebileceğiniz en kolay yöntem ise sadece yarım adet limondan geçiyor.

Mutfak eşyalarınızı ek olarak farklı kimyasallar ile yıkamak yerine makinenizin kaşıklık ya da herhangi uygun bir bölümüne yarım limon ekleyebilirsiniz. Limon, asidik yapısıyla bulaşıklardaki kireç ve kirleri temizlemeye yardımcı olur. Bu sayede bardaklar, tabaklar, kaşık ve çatallar pırıl pırıl olacaktır.

Aynı zamanda hoş bir kokuya sahip olan limon, bulaşık makinesinin içindeki rahatsız edici yemek kokusunu arındıracak etkili bir yöntemdir.