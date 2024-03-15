Bulaşık makinesine alüminyum folyo atın, cilalı gibi bulaşıkları garantileyin… Bulaşık makinesinde yıkanan bulaşıklar zaman içerisinde yıkanmaya başlı olarak aşınmaya başlar. Aşınmadan kaynaklı olarak parlaklığını kaybeden bulaşıklarınız için makineye alüminyum folyo atın neler olacak görün…

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Mutfaklarda iş yükünü azaltmada en etili yardımcı bulaşık makineleridir. Hem su açısından sağladığı tasarruf hem de daha hijyenik bir temizlik sunan makinler mutfaklarda vazgeçilmez hale gelmiştir.

Her ne kadar daha hijyenik bir temizlik sağlasa da bazı zamanlarda yemek atıklarının çıkmaması sorunu ve matlaşan bulaşık sorunu ile karşı karşıya bırakır.

Özellikle de çatal bıçaklarınız bulaşık makinesinden daha mat çıkmaya başladıysa ve bu durum canınızı sıkıyorsa uygulayacağınız bu yöntem ile bulaşıklarınız ayna gibi parıl parıl olacak.

Bulaşık makinesine alüminyum folyo atın…

Sofralarınıza gölge düşüren mat çatal kaşıklar cilalanmaya ihtiyaç duyarlar. İşte, herhangi bir cilalanma işlemine ihtiyaç bırakmayacak alüminyum folyo ile parıl parıl bulaşıklara sahip olabileceksiniz.

İhtiyacınız olan tek şey standart bir alüminyum folyo parçası. Bu paçanın parlak kısmı dışarı bakacak şekilde küçük bir top haline getirerek çatal bıçak sepetine yerleştirin. Normal yıkama programını seçerek yıkama işlemini gerçekleştirin.

Alüminyum folyo, çatal bıçak takımının yüksek kaliteli paslanmaz çeliğine göre daha kolay oksitlendiğinden ve dolayısıyla paslanmaya daha duyarlı olduğundan, bir paratoner görevi göreceğinden parlak bulaşıklara ulaşmanızı sağlayacak.