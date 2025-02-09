Bulaşık makinesine bir fincan katın, ömrünü 5 yıl uzatın…

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Günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan bulaşık makineleri, zamanla içlerinde biriken kir, yağ ve kireç nedeniyle verimini kaybedebilir.

Kimyasal temizlik malzemelerine başvurmadan, doğal yöntemlerle makinenizi ilk günkü performansına kavuşturabilirsiniz.

İşte bulaşık makinenizin ömrünü uzatacak ve bulaşıklarınızı ışıl ışıl yapacak pratik yöntem…

BİR FİNCAN EKLEYİN

Sirke ve karbonat, hem hijyen sağlıyor hem de kimyasal kalıntı bırakmadan derinlemesine temizlik yapıyor.

Öncelikle bulaşık makinenizin raflarını çıkarıp ılık suya bir bardak sirke ekleyerek bekletin.

Ardından, makinenin içine bir kase sirke dökün ve bir fincan karbonatı bulaşıklık kısmına serpiştirin. Kısa programda çalıştırın ve farkı görün!

Bu yöntemle makinenizin içi pırıl pırıl olacak, kötü kokular kaybolacak ve deterjan kalıntılarından eser kalmayacak.