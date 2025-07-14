Burçları bekleyen büyük sınav: Yalnızca 4 gün kaldı

Astrolojik olarak en çok konuşulan dönemlerden biri olan Merkür retrosu, 18 Temmuz 2025’te Aslan burcunda başlıyor.

Bu süreç, iletişimden teknolojiye, ilişkilerden karar alma mekanizmasına kadar pek çok alanda etkisini gösterecek.

Peki; Temmuz retrosu ne zaman? Merkür retrosu ne zaman başlayacak? Kimler daha çok etkilenecek? İşte detaylar…

Merkür retrosu, gezegenin gökyüzünde geri gidiyormuş gibi görünmesiyle tanımlanır.

Bu optik illüzyon bile olsa, astrolojik etkileri oldukça gerçek: iletişim kazaları, elektronik arızalar, seyahat sorunları ve yanlış anlaşılmalar, bu dönemlerde sıkça yaşanır.

Bu yüzden burçlar için adeta bir “sınav dönemi” gibidir.

10 AĞUSTOS'A KADAR DİKKAT

2025 yılının ikinci Merkür retrosu, 18 Temmuz’da Aslan burcunda başlayacak ve 10 Ağustos’a kadar sürecek.

Özellikle Aslan, Kova, Boğa ve Akrep burçlarının bu süreçte daha temkinli olması gerekiyor. Yaratıcılık, sahneye çıkma cesareti, özgüven gibi Aslan burcuna ait temalarda içsel sorgulamalar öne çıkacak.

Merkür retrosu boyunca yeni kararlar, büyük imzalar, estetik değişimler veya teknoloji alışverişleri önerilmez.

ASLAN BURCUNDA RETRO

Merkür retrosunun Aslan burcunda gerçekleşmesi, özellikle kendinizi ifade ederken daha dikkatli olmanızı gerektirebilir.

Bu retro, kişisel ifadeniz ve yaratıcılığınızla ilgili meseleleri yeniden değerlendirmenize, eski yarım kalmış projeleri tamamlama ya da uzun süredir üzerinde düşünülmesi gereken konulara ışık tutma fırsatı sunar.

Kısacası, 18 Temmuz 2025’te başlayan bu retro döneminde dikkatli planlama, iletişimde ekstra özen ve geçmişle yüzleşme fırsatlarını değerlendirmek önemli.