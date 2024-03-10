Burmalar geride kaldı, şimdi şarnel bilezik çağı! Gören kuyumcuya koşuyor… İşte fiyatları Altın takmaktan hoşlananların arayışı, sadece yatırım değil, aynı zamanda estetik görünüme de önem veriyor. Eski bilezik modellerinden sıkılanlar için ise yeni bir trend beliriyor: Şarnel bilezikler! Fiyatını duyan kuyumcuya koşuyor…

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Altın fiyatları yükselmeye devam ederken, yatırımcılar için her zamanki gibi en güvenilir liman olarak görülüyor.

Altın, her dönem kazandıran ve yatırımcıların güvenini kazanan bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor.

Evlenecek çiftler ve yeni gelinler, gözde bilezik olarak adlandırılan 'şarnel' bileziklere yöneliyor.

Bu bilezikler, klasik modellere göre daha hafif ve fiyatları daha uygun olmalarıyla dikkat çekiyor.

Yeni gelinlerin ilk tercihi haline gelen şarnel bilezikler, kuyumcularda rekor satışlara doğru ilerliyor.

Hem şık görünümleriyle hem de daha uygun fiyatlarıyla genç çiftlerin ve gelin adaylarının gönlünde taht kuruyorlar.

İşte şarnel bilezik fiyatları…

Şarnel bilezik fiyatları

Son dönemde gözde tercih haline gelen Şarnel Bilezikler, kuyumcularda adeta yok satıyor.

Herkesin ilgisini çeken ve özel anlarda tercih edilen bu özel bilezikler, çeşitli gramajlar ve ayarlarda farklı fiyatlarla satışa sunuluyor.

Şarnel Bileziklerin 4 gramı, 8 ayar altın olanı 5 bin TL'ye satılıyor.

5 gram 14 ayar altın Şarnel Bilezik, 11 bin TL'ye alıcı bulurken, 7 gram 14 ayar altın hediyelik Şarnel Bilezik ise 15 bin TL'ye satılıyor.

20 gram 22 ayar altın Şarnel Bilezik ise, kuyumcuların vitrinlerinde 45 bin TL'ye alıcılarını bekliyor.