Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen 2024 bursluluk sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirildi.
Sınava giren adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla beklemeye başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak sınav sonuçlarının hangi tarihte duyurulacağı son günlerde sık sık araştırılıyor.
Büyük bir merakla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyenlerin araştırdığı o tarih belli oldu.
Peki 2024 Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklancak? İşte 2024 bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı o tarih..
Bursluluk sınavı
2024 bursluluk sınavı sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 17 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.
Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı’nın sonuç açıklama ekranı üzerinden öğrencilere duyurulacak.