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Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı? Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 bursluluk sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu gündemde yer alıyor. Peki sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merakla beklenen o tarih..