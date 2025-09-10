Burun akıntısı en hızlı nasıl geçer? En etkili yöntemler

Soğuk algınlığı, grip ya da alerji dönemlerinde en sık karşılaşılan şikayetlerden biri burun akıntısı oluyor.

Peki burun akıntısı en hızlı nasıl geçer? Evde uygulanabilecek basit yöntemler ve uzmanların önerileriyle burun akıntısından kısa sürede kurtulmak mümkün.

Burun akıntısı çoğunlukla vücudun enfeksiyonlara karşı verdiği doğal bir savunma mekanizmasıdır.

Ancak günlük yaşamı olumsuz etkilediği için pek çok kişi bu sorunun hızlı çözümünü araştırıyor.

İşte burun akıntısını azaltmaya yardımcı yöntemler...

Bol sıvı tüketin: Su, bitki çayları ve çorba mukusun incelmesini sağlar.

Buhar banyosu yapın: Buhar, burun yollarını açarak akıntıyı hafifletir.

Tuzlu su (serum fizyolojik) kullanın: Burun içini temizler, tıkanıklığı azaltır.

Bağışıklığı destekleyin: C vitamini ve çinko içeren besinler iyileşme sürecini hızlandırır.

Dinlenin: Yeterli uyku, vücudun toparlanmasını kolaylaştırır.