Bütün dünya duysun! Yer altından çıkıyor, gören akın ediyor Türkiye’nin doğal güzellikleri turistlerin ziyaret odağı haline geldi. Özellikle o şehirde bulunan Tuz Terapi Merkezi, ziyaretçilere hem dinlenme hem de şifa bulma fırsatı sunuyor. Duyan biletlerini almaya başladı.

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Iğdır'da bulunan ve 2022 yılında kapılarını açan Tuz Terapi Merkezi, bugüne kadar tam 310 bin ziyaretçiyi ağırlayarak adından sıkça söz ettiriyor.

Özellikle kış aylarında da ilgi odağı olan merkez, Tuzluca ilçesindeki Tuz Dağı'nın içindeki galerilerin özenle dönüştürülmesiyle ortaya çıktı.

Iğdır Valiliği'nin öncülüğünde yapılan çalışmalar sonucunda, yerin metrelerce altında bulunan ve geçmişten günümüze kadar yapılan kazı çalışmalarının izleri taşıyan galeriler, adeta bir şifa merkezine dönüştürüldü.

Tümüyle tuzdan oluşan duvarları, tavanı ve tabanıyla donatılan terapi merkezi, valilik tarafından yapılan çevre düzenlemesi ve etkileyici ışıklandırma ile birlikte, ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Kısa sürede ülke çapında büyük ilgi gören merkez, özellikle kışın bölgeye gelen hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Kimse bilmiyor

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre; Doğu Anadolu Bölgesi’ne gezi amaçlı gelen ve daha önce Tuz Dağı’nı bilmediğini belirten Lale Temelkuran, bu doğal cenneti şu sözlerle anlattı:

“Memleketimizde böyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Burada milattan önce bir uygarlığın böyle bir şey yaratması ve hala bunun ayakta durması inanılmaz bir şey. Dünya için görülmesi gereken bir yer diye düşünüyorum”

“Suyla birleşen yerler var, orada tuz çok daha net görülüyor. Bir de burası mimari bir yapı gibi görünüyor, bu muhteşem bir şey. Bu kadar çok kullanılan bir yerin böyle bozulmadan, binlerce yıl devam etmiş olması güzel. İnsanlığın isterse neler yapabileceğini görüyoruz”

Bütün dünya duysun

Gördükleri karşısında çok şaşırdığını dile getiren Selma Yüksel ise, “Burada şu an yaşadığımız duyguyu ben anlatamam. Bambaşka bir dünyaya girdik. Teknolojinin ulaşamadığı bu yerlerde şu sütun gibi bırakılan şeyler bizi hayrete düşürdü, neler yapılmış. Bunu biz yaymak istiyoruz. Sadece Türkiye değil bunu diğer ülkeler de duysun. Burada böyle bir değerin var olduğunu görsünler.” dedi.