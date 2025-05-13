Büyük final TRT Spor'da şifresiz! İşte merakla beklenen final maçı...

Hüseyin Topuz
Dünyanın en prestijli kupa organizasyonlarından biri olarak kabul edilen İtalya Kupası sahibini buluyor.
Milan ve Bologna, İtalya Kupası final maçında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.
14 Mayıs Çarşamba günü İtalya Kupası'nda oynanacak olan Milan - Bologna maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Futbolseverler dev maçın detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
İşte, Milan - Bologna maçının bilgileri...
Milan - Bologna maçı ne zaman?
Milan - Bologna maçı 14 Mayıs 2025 Çarşamba (yarın) günü saat 22:00'de oynayacak.
Milan - Bologna final maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz yayınlanacak.