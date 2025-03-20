Büyük ikramiye rekor kırdı, kimse kazanamıyor! Tamı tamına 416 milyon dolar boşta

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ABD’de oynanan şans oyunlarında ikramiye tutarı zirveyi gördü. Şans oyunları arasında en popülerlerinden olan Powerbal’da şanslı rakamlar dün çekildi.

Şanslı 6 rakamın belirlendiği çekilişte hiçbir bilete ikramiyenin çıkmaması sonucunda ikramiye tutarında rekor oranda artış yaşandı.

Bu yılın şu ana kadarki en büyük ikramiye seviyesine ulaşan Powerbal'da 6 şanslı rakamı bulan köşeyi dönecek. Boğazda onlarca yalı sahibi yapacak ikramiye tutarı dudak uçuklatıyor.

TAMI TAMIAN 416 MİLYON!

ABD’nin en popüler şans oyunları arasında ilk sırada yer alan Powerbal’da bu yılın şu ana kadarki en büyük ikramiyesi 416 milyon dolar yani 15 milyar 243 milyon 611 bin 968 TL’ye ulaştı.

Büyük ikramiye tarihinde adeta bir tarih olan bu meblağ ile yapabileceklerin sınırı yok desek az kalıyor. Söz konusu ikramiyenin çıkması durumda yapılan tahminlere göre İstanbul boğazında 13 yalı, 1000 adet lüks otomobil ya da filmlere konu olan dev malikanelerden 100 adet satın almak mümkün olabiliyormuş.