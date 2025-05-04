Buzdolabında olan kontrol etsin! Uzmanlar uyardı: Konservelerdeki o detay felç riskine neden oluyor

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Pratik olmaları nedeniyle pek çok kişi tarafından tercih edilen konserveler hakkında gıda uzmanları için dikkat çeken uyarılar yapıldı.

Özellikle ton balığı, pişmiş fasulye ve çorba gibi gıdalar için yapılan uyarılarda konserve üzerlerinde yer alan o detaya dikkat çekildi.

Bu konservelerin dolaplarda uzun süre saklanmasının ise ciddi sağlık riskleri oluşturduğu konusunda yapılan uyarılar kapsamında açıldığında içinden bazen ezilmiş, paslı ya da sıvı fışkırması bakteriyel kontaminasyonun önemli göstergelerinden biri olduğu belirtildi.

FELÇ RİSKİ TAŞIYOR

Söz konusu işaretlerin olması ise C. botulinum, bakterisinin varlığının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Bu bakteriyse sinir sistemini hedef alıp toksinler üretiyor. Böylelikle felce yol açıp yaşamı tehdit edebilen botulizm hastalığına neden oluyor.

Bu bakteri genel olarak uygun koşullarda saklanmayan konserve ürünlerine ortaya çıkarken özellikle sebze çorbası, balık, fasulye gibi konservelere dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.