BYD fiyatları artırdı: İşte 2025 mart ayı sıfır araç fiyat listesi

Haber Merkezi

Çinli otomobil üreticisi BYD, Mart 2025 itibarıyla Türkiye’deki model gamında yeni model yılına geçti.

Ancak bu geçişle birlikte fiyatlarda %10’a varan zam yapıldı.

En çok tercih edilen model olan BYD Seal U DM-i, 1.930.000 TL'ye yükselirken, en büyük fiyat artışı BYD Seal modelinde yaşandı.

Türkiye pazarında hızla büyüyen BYD, Ocak-Şubat 2025 döneminde 5.341 adet satış gerçekleştirdi. Şirketin hedefi, 2025 sonuna kadar 50 bin araç satışı yapmak.

İşte 2025 Mart zamlı fiyat listesi:

BYD MART AYI FİYAT LİSTESİ

BYD Dolphin 1.284.500 TL’den 1.335.000 TL’ye,

BYD Atto 3 1.494.500 TL’den 1.553.000 TL’ye,

BYD Seal U EV 1.797.000 TL’den 1.867.000 TL’ye,

BYD Seal U DM-i 1.857.000 TL’den 1.930.000 TL’ye,

BYD Seal 2.453.250 TL’den 2.690.000 TL’ye,

BYD Han 3.213.750 TL’den 3.340.000 TL’ye yükseldi.