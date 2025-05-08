Çalışmadan emeklilik mümkün: Bu detayı uygularsanız...

Yağmur Uçar

İnsanlar genellikle uzun bir çalışma hayatının ardından dinlenebilecekleri, daha fazla kendilerine zaman ayırabilecekleri bir dönemi hayal eder.

Maddi açıdan da yeterli olabilmek gerektiğinden bu hayalleri ise "emeklilik" süsler.

Yıllarca çalışıp çabalayan vatandaşlar, yaş ve sigortalılık süresini doldurduğunda emekli olma hakkı kazanır.

Her ay düzenli olarak yatan emekli maaşı ise, devletin garanti ettiği haktır.

Peki; çalışmadan emekli olunabilir mi? Çalışmadan emeklilik mümkün mü? İşte o ihtimal...

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALI OLMAK:

Çalışmadan emekli olmanın yolu ‘isteğe bağlı sigortalılık’ sisteminden geçiyor.

Sosyal Güvenli Kurumu’nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre; isteğe bağlı sigortalı olmak için gereken şartlar şöyle sıralanıyor:

* 18 yaşını doldurmuş olmak, SSK ya da Bağ-Kur kapsamında çalışmıyor olmak, sigortalı çalışsa bile bir ay içinde 30 günden az çalışıyor olmak, malullük ya da yaşlılık aylığı almıyor olmak.

ilk kez isteğe bağlı sigortalı olmak istiyorsanız e-devlet üzerinden online başvuru yapabilirsiniz.

Ayrıca “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” ile ikametgahınız bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine giderek başvuru yapabilirsiniz.

İsteğe bağlı sigortalı olanların emekli olmak için ödemesi gereken prim gün sayısı ise 9 bin gündür.