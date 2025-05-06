Çamaşır asanlara müjde: 3 gününüz var

Yağmur Uçar

Çamaşırları dışarı asmak istiyorsan, önce hava durumuna bir göz atmakta fayda var. En ideal koşullar; güneşli, az bulutlu ve hafif rüzgarlı havalardır.

Güneş ışığı hem çamaşırları hızlı kurutur hem de doğal bir temizlik etkisi sağlar.

Rüzgar da bu süreci hızlandırır, hatta güneş olmasa bile nemin uçup gitmesine yardımcı olur.

Ama işin püf noktası sadece güneş değil; nem oranı. Hava ne kadar nemliyse, çamaşırların kuruması da o kadar zorlaşır. Özellikle %70’in üzerindeki nemli havalarda ya da yağmur bekleniyorsa, çamaşırlar ya geç kurur ya da kurumadan kokmaya başlar.

İşte, önümüzdeki 3 gün için uzmanlardan müjdeli haber var.

1 SAATTE KURUYACAK

Hava Forum'un haberine göre, 3 gün boyunca çamaşır asıp kurutmak için en uygun zaman.

Paylaşımda, "Çamaşır yıkayacak takipçilerimize duyuru: Bugün, yarın (çarşamba) ve perşembe lodos var. Lodosla bir çamaşırın ortalama kuruma süresi 1 saate kadar inebiliyor. Yıka, as, kurut, topla bunu seri şekilde yapabilirsiniz. Kolay gelsin..." denildi.