Çamaşır makinesinde kaybolan çorapların gizemi çözüldü: Meğer sebebi buymuş

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Evlerimizin vazgeçilmez yardımcısı çamaşır makineleri, hayatımızı kolaylaştırırken bazı ilginç sorulara da neden oluyor.

En yaygını ise yıkama sırasında kaybolan çoraplar!

Çamaşır makinesine çift olarak atılan çorapların neden kaybolduğu, yıllardır pek çok kişinin aklını kurcalayan bir sırdı.

Ancak bu durumun arkasındaki sebep, aslında oldukça basit bir mekanizmaya dayanıyor.

KAYBOLAN ÇORAPLARIN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Çamaşır makinenizin ön kısmındaki küçük kapak dikkatinizi çekti mi? Birçok kişi fark etmese de bu kapak, kaybolduğunu sandığınız eşyaların toplandığı bir noktadır.

Çoraplardan düğmelere, bozuk paralardan saç tokalarına kadar pek çok küçük eşya, yıkama sırasında buraya sürüklenebilir.

Makinenizin gider tuzağı, gevşek parçaları ana gider hattına ulaşmadan önce yakalayarak büyük sorunların önüne geçer.

Kaybolan bir eşyanızı bulmak için üreticinin kılavuzuna göz atarak gider kapağını nasıl açacağınızı öğrenebilirsiniz.

Havlu ve su toplamak için bir kap hazırlamayı unutmayın; çünkü kapağı açtığınızda bir miktar su sızabilir.