Çamaşır makinesine 8 tane kestane atın, bakın neler oluyor Doğal temizlik tüyoları sayesinde çamaşır yıkamak ev hanımlarının korkulu rüyası olmaktan çıkıyor. Çamaşır yıkarken makinenin içine 8 tane kestane atarsanız…

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Çamaşır yıkamak, bazı püf noktalar sayesinde oldukça kolaylaşabilir.

Sürekli deterjanla temas halinde olan çamaşırlarımızın yıkanmasında etkili olan doğal temizlik ürünleri çoğu zaman tercih ediliyor olsa da, çamaşır temizliğinde daha ilginç ve sıra dışı doğal yöntemler keşfediliyor.

Evde çamaşır yıkarken, doğal ürünlerin etkili temizlik gücünden yararlanmak mümkün.

Deterjanlara sürekli para harcamak yerine bu yöntemi deneyebilirsiniz.

Faydalarıyla öne çıkan kestanesinin çamaşırlar üzerindeki etkisi sizi şaşırtacak. Çamaşır makinesinin içine 8 tane atmanız yeterli.

Midemizi şenlendirdi, sıra çamaşırlarda...

Kış aylarının vazgeçilmezi olan 8 tane kestaneyi dörde bölüp bir kavanoza yerleştirin. Kavanozu sıcak suyla doldurun ve 2 saat dinlendirin.

Kavanozu iyice çalkalayın ve suyunu süzün. Bu suyu sıvı deterjan olarak çamaşır yıkarken kullanabilirsiniz. Böylelikle çamaşırlarınız inci gibi parlayacak.