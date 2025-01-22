Çamaşır makinesine bir tane atın, kazanı ilk günkü gibi temiz yapın

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Evde en sık kullanıla elektronik cihazlar arasında çamaşır makinesi ilk sırada yer alır. Sık kullanılmasına rağmen iş makinenin temizliğine geldiğinde pek çok kişi bu temizliği aksatır.

Ancak çamaşırlarınızın temiz olması için makinenizin temizliği de oldukça önemlidir. Bu noktada kullanabileceğiniz çeşitli temizleyiciler olsa da asıl temizliğin ipucu kabuk tarçında saklıymış.

Sizde makine kazanınızda yer alan deterjan kalıntıları, sabun atıkları ve nemden kaynaklanan kötü koku kabuk tarçınla tarihe karışacak.

BİR KABUK TARÇIN YETİYOR

Çamaşır makinelerinde zaman içerisinde oluşan kötü koku sorunu çözmek meğer bir kabuk tarçından geçiyormuş. Tarçın, makine temizliğinde kullanıldığında da sabun kalıntıları ve nemden kaynaklanan kötü koku oluşumunu önüne geçiyormuş.

Tek yapmanız gereken ise tarçın çubuklarını, makinenizin çamaşır kazanına veya deterjan gözüne yerleştirmeniz yeterlidir. Tarçın çubukları, yıkama sırasında makinelerin her köşesine yayılacak ve kötü kokuların kaybolmasını sağlayacaktır.

Çamaşır makinenizde yoğun bir temizlik ve taze koku istiyorsanız, tarçın çubuklarını birkaç yıkamadan bir değiştirmekte fayda var. Her 2-3 yıkamada bir, taze çubuklar eklemek, kokunun etkinliğini sürdürecektir.

Ayrıca, daha ferah bir koku isterseniz, tarçın çubuklarının yanına birkaç dilim limon da ekleyebilirsiniz. Limonun asidik yapısı, makinenin temizliğini artırırken, aynı zamanda daha güçlü bir ferahlık sağlar.