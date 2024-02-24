Canan Karatay uyardı: Yemekten sonra çay içenler dikkat! Bakın neye yol açıyormuş... Akşam yemeğinin ardından birçok kişinin vazgeçilmezi olan çay hakkında çarpıcı bir uyarı geldi. Prof. Dr. Canan Karatay uyardı, yemeğin ardından sakın içmeyin…

ensonhaber.com

Sağlıklı beslenme hakkında verdiği bilgilerin yanı sıra hastalıklara ilişkin yaptığı açıklamalarla da gündemdeki yerini koruyan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay’dan tüm ezberleri bozan bir uyarı geldi.

Karatay yemeğin ardından çoğu kişinin severek tükettiği çay hakkında çapıcı açıklamalar yaptı. Türk toplumunda belki de en yaygın olan alışkanlıklardan biri olan akşam yemeğinin ardından tüketilen çay meğer sağlığımız için zararlıymış.

Yemekten sonra içilen çay…

Yaptığı çarpıcı açıklamaları ile gündemin nabzını tutan Prof. Dr. Canan Karatay, birçok kişide görülen halsizlik sorunu hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Daha önce yaptığı açıklamalarda dikkat çektiği anemiyi de tekrar dikkat çeken Karatay, Türk toplumunda tüketimi en yaygın olan çay hakkında tiryakileri üzecek sözler söyledi.

Akşam yemeğinin ardından içilen çayın sağlığa zararları hakkında konuşan Karatay, “Eğer kronik olarak 'demir' eksikliğiniz varsa, kronik bir şekilde kansızlıktan muzdarip iseniz bilin ki gluten entoleransınız var. Yani bağırsaklardan yeterli bir şekilde yedikleriniz sağlıklı da yeseniz dahi emilmiyor.

Kansızlığın en büyük belirtisi halsizlik, uyku fazlalığıdır. Devamlı uyumak isteriz. Yorgunluk görülür. Bir de kişiler sık sık hastalanmaktadır. Çünkü bağışıklık sistemini de etkiliyor." sözleriyle sıkça yaşanan kansızlık sorununa tekrar dikkat çekti.

Açıklamalarında tüketilen besinlere önem vermek gerektiğini altını önemle çizen Karatay, yemekten sonra hemen çay içilmemesi konusunda uyardı. Uzman isim çayın tüketildiğinde kırmızı ette bulunan demirin emilmemesine neden olduğunu vurguladı ve "Türkiye'deki yaygın kansızlığın en önemli sebeplerinden biri budur." diyerek özellikle yemek sonrasında çay tüketiminin azaltılması gerektiği konusunda uyardı.